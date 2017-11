OL : Tout le monde est là pour Limassol, même Grenier !

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Présent ce mercredi après-midi en conférence de presse, à la veille de la réception de Limassol au Groupama Stadium, Bruno Genesio s'est réjoui d'annoncer que pour ce match décisif pour la qualification en Europa League il pourra compter sur la totalité de son groupe. Et bien évidemment Nabil Fekir, suspendu dimanche dernier contre Montpellier.

« Jérémy Morel est prêt. Il postule pour débuter tout comme Marcelo et Mouctar Diakhaby. Clément Grenier va faire son retour avec le groupe. Tout le monde est opérationnel. Nabil Fekir est bien. Il est joyeux et est impatient de retrouver la compétition », a expliqué l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, conscient qu'il a besoin de toutes les forces en présence afin de négocier les prochains matches de l'OL que ce soit en Europa League, et bien évidemment en Ligue 1 à Nice, puis contre le LOSC.