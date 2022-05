OL : Tout est à jeter, trois Lyonnais sont épargnés !

Dans : OL.

Huitième de Ligue 1 et éliminé en quart de finale de Ligue Europa, l’OL a réalisé une saison catastrophique de bout en bout. Le mercato va devoir changer cela.

Malgré quelques bonnes périodes au cours de la saison, l’Olympique Lyonnais n’a jamais été en position de se qualifier pour une coupe d’Europe. En dehors du top 5 durant tout le championnat, l’OL a logiquement terminé à la huitième position. Le bilan est forcément négatif pour Jean-Michel Aulas, qui doit tout reconstruire ou presque lors du prochain mercato afin de relancer une nouvelle dynamique à l’Olympique Lyonnais. Les joueurs fiables sur qui compter pour l’avenir se comptent sur les doigts d’une seule main. Et ce n’est pas le site Olympique & Lyonnais qui va dire le contraire. En effet selon le média spécialisé, seuls trois joueurs de Peter Bosz sont à sauver après le fiasco monumental de la saison 2021-2022. Il s’agit de trois éléments formés au club : Anthony Lopes, Malo Gusto et Castello Lukeba.

Lopes et Lukeba, les deux tauliers

« Le gardien de l'OL est revenu à un niveau plus qu'intéressant après une saison dernière très difficile. Tout au long de cet exercice compliqué pour son équipe, il a fait du mieux qu'il a pu pour éviter un naufrage total » écrit le média au sujet du gardien de but portugais de l’Olympique Lyonnais avant de s’attarder sur la révélation Castello Lukeba, excellent tout au long de la saison au point d’avoir été nommé parmi les meilleurs espoirs de Ligue 1 aux trophées UNFP. « Pour beaucoup, l’impression d’avoir remonté le temps et d’être revenu à l’époque Samuel Umtiti tant Lukeba a déjà de l’assurance pour ses premiers pas. A 19 ans, il a fait preuve de maturité et même d’expérience notamment dans les gros matchs comme contre l’OM ou Porto. Le tout en restant discret » se félicite le média lyonnais, ravi de pouvoir compter dans ses rang un joueur tel que Castello Lukeba sur lequel il est possible de construire pour l’avenir.

Gusto, le grand espoir

Enfin, le troisième Lyonnais à sauver au terme de cette saison cauchemardesque n’est autre que Malo Gusto selon Olympique & Lyonnais. Remplaçant du capitaine Léo Dubois au début de la saison, le défenseur droit de l’Equipe de France espoirs a tout d’un très bon latéral droit sur lequel Lyon doit compter pour l’avenir. « Sur son couloir droit, il a avalé les kilomètres, délivré plusieurs passes décisives sur des centres précis. Petit bémol, il reste tout de même par moments léger défensivement, mais cela viendra certainement avec l'expérience. Une vraie belle première saison au niveau professionnel » détaille le média qui cite en revanche Léo Dubois, Jérôme Boateng et Emerson comme principales déceptions de la saison à l’OL, où de nombreux joueurs seront invités à faire leurs valises lors du prochain mercato afin de repartir sur de nouvelles bases.