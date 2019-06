OL : Tousart vendu par Lyon ? Un grand d'Europe le surveille

Dans : OL, Mercato, Serie A.

Actuellement retenu par l'équipe de France Espoirs pour l'Euro, Lucas Tousart a compris dès la première conférence de presse de Juninho et Sylvinho que l'Olympique Lyonnais allait probablement lui mettre un concurrent dans les jambes pour la saison prochaine. Le milieu de terrain, à qui il reste encore 4 ans de contrat avec l'OL et dont la valeur est estimée à 20ME, l'a d'ailleurs reconnu en écho au duo brésilien, il veut rapidement rencontrer ses dirigeants au retour de l'Euro afin de faire le point sur sa situation, même s'il comprend que Lyon puisse installer de la concurrence à son poste.

Mais ce mercredi, le quotidien sportif italien Tuttosport affirme que Lucas Tousart a tapé dans l'oeil de l'Inter Milan et que Piero Ausilio, le directeur sportif et technique du club lombard, suit depuis pas mal de temps et de très près, les performances du milieu de Lyon et des Espoirs. L'Inter aurait également dans sa cible Ryan Sessegnon, le milieu de terrain de Fulham, qui ne restera probablement pas avec le club londonien, relégué en Championship. Cependant, concernant le joueur anglais, la concurrence de Tottenham a déjà fait grimper le prix de Ryan Sessegnon, lequel pourrait être vendu pour 40ME.