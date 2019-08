OL : Tousart vendu au mercato, c'est déjà oublié !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

A peine arrivés à l'Olympique Lyonnais, Sylvinho et Juninho avaient clairement mis les choses au point en affirmant que l'OL envisageait de recruter un joueur aux performances techniques supérieures à celle de Lucas Tousart, qualifié lui de milieu physique. Une remarque faite début juin, qui avait immédiatement été suivie d'une réponse de l'international Espoirs. « On verra à mon retour à Lyon, mais il faudra une discussion, ce n’était pas une remarque anodine (...) Je suis attaché au club, au projet. J’ai tout donné pour retrouver la Ligue des Champions, j’ai envie de m’inscrire dans la continuité avec le club, mais il faut voir si l’on est sur la même longueur d’onde », avait alors prévenu Lucas Tousart.

Mais vendredi soir, le milieu défensif de l'Olympique Lyonnais a répondu sur le terrain à tout le monde, y compris à certains supporters parfois sans pitié avec lui. Auteur du troisième but de l'OL à Monaco, Lucas Tousart s'est battu comme un beau diable pendant 90 minutes, et Sylvinho a reconnu que son joueur avait été épatant. « Lucas Tousart a été bon dans la lecture du jeu et auteur d'un but, c’est un très bon joueur », a tenu à faire savoir l'entraîneur brésilien de l'Olympique Lyonnais. Sur ce que l'on a vu contre l'AS Monaco, le départ de Lucas Tousart est d'ores et déjà à oublier.