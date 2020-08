OL : Tousart livre la recette pour sortir la Juve

Dans : OL.

Unique buteur lors du match aller, Lucas Tousart regardera évidemment avec une grande attention le choc entre la Juventus Turin et Lyon vendredi soir.

Transféré au Hertha Berlin au mois de janvier puis prêté à Lyon jusqu’au 30 juin, Lucas Tousart n’aura pas l’occasion de défendre les couleurs de l’OL contre la Juventus Turin vendredi soir. Néanmoins, l’ancien milieu défensif de Valenciennes et des Gones reste pleinement concerné par cette affiche, lui qui a inscrit un but si précieux en faveur de Lyon au match aller. A fond derrière ses anciens coéquipiers, Lucas Tousart a livré dans les colonnes du Progrès la recette pour sortir la Juventus Turin. Pour l’ex-international espoirs français, les hommes de Rudi Garcia ont toutes les chances de se qualifier s’ils parviennent à réaliser un match similaire à celui face au Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de la Ligue.

A condition toutefois d’avoir un petit peu plus de réussite dans le secteur offensif. Car si l’OL parvenait à marquer un but, alors la Juventus Turin devrait en marquer trois pour se qualifier. « Je suis forcément très déçu car sans cette malheureuse pandémie j’aurais pu finir la saison avec Lyon, comme ce qui était prévu normalement. Mais il y a plus grave dans la vie, c’est comme ça. J’ai fait le « deuil » maintenant, même si ça fait toujours bizarre de voir ses anciens coéquipiers à la télé. L’OL a toutes les chances de se qualifier s’il marque un but. Il faudra réaliser à peu près le même match que contre Paris et avoir plus de réussite offensive pour pouvoir marquer » a commenté Lucas Tousart, pour qui Lyon ne doit pas laisser filer cette occasion unique de se qualifier pour le Final 8 de la Ligue des Champions à Lisbonne.