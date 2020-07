OL : Tousart le jure, il a tout tenté pour rester à Lyon

Dans : OL.

Transféré au Hertha Berlin en janvier dernier puis prêté à l’OL jusqu’au 30 juin, Lucas Tousart ne terminera pas la saison 2019-2020 avec les Gones.

Véritable soldat de Rudi Garcia, l’ancien milieu de terrain défensif de Valenciennes va manquer à Lyon pour la finale de la Coupe de la Ligue contre le PSG et le match retour de Ligue des Champions face à la Juventus Turin. Deux échéances que le principal intéressé souhaitait disputer, comme il l’a indiqué dans les colonnes du journal L’Equipe ce mercredi. Mais selon Lucas Tousart, il était trop compliqué de trouver un accord entre le Hertha Berlin et l’OL, notamment sur des clauses spécifiques en cas de blessure du joueur à Lyon.

« Il y a ce petit regret de ne pas jouer le match retour. Mais l’aller et ce but, ce sont des souvenirs inoubliables. On a un peu tout essayé pour y parvenir, le club comme moi. Cela n’a pas été un non catégorique. Mais ils ont posé un certain nombre de questions et de problématiques à l’OL. D’un point de vue juridique et contractuel, c’était très compliqué pour les dirigeants d’y répondre. Notamment en cas de blessure. J’ai essayé de convaincre tout le monde mais, au final, je pense que les deux clubs ne voulaient prendre aucun risque. J’ai également eu des discussions avec mon nouveau coach (Bruno Labbadia, ndlr), qui voulait que j’arrive le plus rapidement possible à Berlin » a expliqué Lucas Tousart, qui suivra donc les chocs de Lyon face au Paris Saint-Germain puis contre la Juventus Turin… à la télévision. Et nul doute que l’ancien Valenciennois sera le premier supporter des coéquipiers d’Anthony Lopes.