Lacazette fait tout à l'OL, la stat est effrayante

Vainqueur de Montpellier ce dimanche, l'OL poursuit sa marche en avant en Ligue 1. Un joueur ressort du lot : Alexandre Lacazette.

L'OL va mieux ! Si tout n'est pas encore parfait, les Gones enchainent les bons résultats et sortent la tête de l'eau. Le recrutement hivernal porte ses fruits, tout comme le talent de certains joueurs d'exception comme Alexandre Lacazette. L'attaquant de l'OL joue son rôle à merveille et a encore fait la différence pour les siens face à Montpellier ce dimanche en Ligue 1 alors que la situation était très mal embarquée. Depuis le début de la saison, l'ancien joueur d'Arsenal en est à 11 buts inscrits en championnat. Un joli total mais qui montre bien la dépendance que l'OL peut avoir avec son joueur phare.

Lacazette, l'OL peut le remercier

Comme rappelé par Olympique et Lyonnais ces dernières heures, les 11 buts de Lacazette représentent la moitié des buts marqués par l'OL en championnat après 21 journées disputées. « Depuis deux mois, le capitaine lyonnais en est à huit buts inscrits. Seul Richarlison fait mieux avec Tottenham (9). Il y avait une Lacazette-dépendance la saison dernière et si elle semble moins marquée dans cet exercice, elle reste néanmoins présente. En inscrivant son 11e but en Ligue 1, le numéro 10 représente 50% des buts marqués par l’OL en championnat. Malgré les renforts offensifs de l’hiver, Alexandre Lacazette prouve qu’il reste indispensable », note même le média rhodanien, conscient que Lacazette est un élément très précieux pour le groupe lyonnais, qui plus est en période crise. Attention tout de même car en cas d'absence, de blessure ou de méforme tout simplement de l'attaquant français, d'autres joueurs devront prendre la relève. L'OL ne manque pas de talents et peut s'appuyer sur une confiance retrouvée pour regarder vers le haut.