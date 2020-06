All : Tousart sur la touche 3 mois ? Berlin est cash

Dans : Bundesliga.

Présent samedi à Berlin, où il a assisté à la défaite de sa nouvelle équipe, Lucas Tousart n'est pas à la veille de rejouer.

Le Hertha Berlin a mis un terme aux supputations sur l’avenir lyonnais de Lucas Tousart en annonçant la semaine passée que le milieu de terrain rejoignait son nouveau club dès le 1er juillet et qu’il n’aurait donc pas le droit de disputer la finale de la Coupe de la Ligue et le 8e de finale retour de Ligue des champions contre la Juventus. C’est évidemment une déception pour celui qui avait marqué le but de la victoire de l’Olympique Lyonnais contre le club italien, mais le prêt signé par l’OL et Berlin n’avait pas prévu ce cas de figure.

Samedi, présent dans les tribunes du stade olympique de Berlin, Lucas Tousart a assisté au naufrage de son équipe (1-4) face à l’Eintracht Francfort. Et si l’on en croit les propos de Bruno Labbadia, son entraîneur à l’Hertha Berlin, le milieu de terrain français va devoir être patient avant d’aider son équipe, au point même que c’est en septembre prochain, date de la reprise de la Bundesliga, que Lucas Tousart pourrait reprendre. « Il ne faut pas oublier qu’il n’a pas joué depuis plus de deux mois et demi », a confié, dans L’Equipe, le coach berlinois qui estime que son absence sera égale à celle d’un joueur qui revient « d’une grosse blessure ». Même si le Hertha Berlin a dépensé 25ME pour s'attacher les services du joueur de l'Olympique Lyonnais, on ne veut prendre aucun risque, Lucas Tousart n'étant pas là juste pour une saison. Et cela va donc passer par une longue phase de reprise pour le milieu de terrain.