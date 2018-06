OL : Tottenham insiste, l'OL sort les crocs pour Ndombélé !

Dans : OL, Ligue 1, Mercato, Premier League.

En début de semaine, L’Equipe affirmait que Tottenham allait proposer 40ME à l’Olympique Lyonnais pour s’offrir Tanguy Ndombélé au mercato. Dans ses colonnes, le quotidien national expliquait que Jean-Michel Aulas réclamait (au minimum) 20ME de plus pour lâcher l’international espoir français. Le son de cloche est légèrement différent du côté de Sky Sports. Si le média britannique confirme l’intérêt des Spurs pour l’ancien joueur d’Amiens, il explique que Tottenham n’a pas encore contacté l’OL de manière officielle.

De plus, l’OL ne voudrait pas lâcher Tanguy Ndombélé cet été, et cela même si Tottenham venait à proposer plus de 40ME au mercato. Devant la position ferme des dirigeants de Lyon, les Spurs pourraient même activer d’autres pistes comme celles menant à Abdoulaye Doucouré (Watford) ou Yves Bissouma (Lille) selon Sky Sports, qui explique que le plan B de Tottenham était Geoffroy Kondogbia. Mais un transfert de l’international français chez les Spurs est désormais impossible puisque le FC Valence a levé son option d’achat. Autant dire que Tottenham se retrouve bloqué et l’OL n’a visiblement pas envie de l’aider dans sa quête de la perle rare.