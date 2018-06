OL : Lyon reçoit une première offre XXL pour Ndombélé !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Premier League, PSG.

Auteur d’une saison exceptionnelle à l’OL, Tanguy Ndombélé sera assurément l’un des joueurs les plus courtisés en Ligue 1 cet été.

Estimé à 60ME par Jean-Michel Aulas, l’ancien joueur d’Amiens est notamment dans le viseur de Tottenham. Selon les informations communiquées par L’Equipe, Daniel Levy, le président des Spurs est « décidé à passer rapidement à l’action, dans des proportions conséquentes ». Et pour cause, le patron de Tottenham aurait d’ores et déjà proposé la coquette somme de 40ME à l’Olympique Lyonnais pour le transfert de son international espoir français de 21 ans.

Chelsea et le PSG sont également intéressés

Néanmoins, la position de l’OL est connue et celle-ci semble inflexible. En effet, Jean-Michel Aulas réclame 20ME de plus pour son milieu de terrain, suivi par de nombreux clubs au mercato. A en croire le quotidien national, Chelsea surveille également la situation de Tanguy Ndombélé et pourrait passer à l’action en cas de départ de Ngolo Kanté. Régulièrement associé au milieu de l’OL cet été, le PSG « apprécie le profil, mais n’a, lui, jamais entamé de discussions concrètes avec le joueur. Et a seulement fait savoir, via Antero Henrique, qu’en cas d’avancée notamment dans un éventuel transfert, il aimerait être tenu au courant ». Autant dire que Tanguy Ndombélé n’a pas fini d’agiter le mercato rhodanien…