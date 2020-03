OL : Totalement oubliée, cette recrue s’éclate en réserve

Dans : OL.

Recruté cet hiver, Camilo s’adapte avec l’équipe réserve de l’Olympique Lyonnais. Ce qui n’a pas l’air de déranger le milieu brésilien.

Dans l’ombre de Bruno Guimarães, qui réussit d’excellents débuts à l’Olympique Lyonnais, une autre recrue du mercato hivernal passe totalement inaperçue. En effet, le jeune Camilo (22 ans), arrivé pour 2 millions d’euros en provenance de Ponte Preta (D2 brésilienne), est arrivé en toute discrétion et poursuit son adaptation loin des projecteurs. Des conditions apparemment idéales pour le Brésilien, ravi de son nouvel environnement.

« Quand je suis arrivé à l’aéroport et que j’ai vu ce stade, j’ai trouvé cela super, a raconté Camilo au site officiel de l’OL. J’étais heureux de voir le musée et les infrastructures. J’étais impressionné par le nombre de Brésiliens passés au club. Je veux aussi faire partie de l’histoire de ce club. J’ai hâte de pouvoir jouer dans ce stade avec ce public. J’aimerais remporter un trophée avec l’équipe et marquer l’histoire du club. » Mais pour le moment, le renfort se contente de jouer avec l’équipe réserve.

« C’est très bien pour moi »

« Je me sens bien avec le groupe. J’ai été très bien reçu notamment par les Brésiliens. Je me sens bien comme à la maison ici. Les entraînements sont semblables à ce que je connaissais mais ici il y a plus de rapidité et d’intensité, a-t-il comparé. C’est surtout le froid qui change du Brésil. Je savais que ce serait un premier semestre d’adaptation. Je m’entraîne avec l’équipe une et je prends du rythme avec la réserve, c’est très bien pour moi. » Si les conditions sanitaires le permettent, Camilo espère faire ses débuts avec l’équipe de Rudi Garcia cette saison.