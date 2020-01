Officiel : L'OL annonce l'arrivée de Camilo !

Dans : OL.

Dans les petits papiers depuis plusieurs jours, l'arrivée de Camilo est désormais officielle au sein de l'Olympique Lyonnais.

En effet, ce vendredi soir, à quelques heures de la fermeture du marché des transferts, le club rhodanien a annoncé la signature du milieu brésilien « pour un montant de 2 millions d'euros, auquel pourra s’ajouter un intéressement de 20 % sur un futur transfert ». À 20 ans, l'ancien joueur de Ponte Preta a paraphé un contrat de quatre saisons et demi avec l'OL, soit jusqu'en 2024. Un honneur pour Camilo.

« C’est une équipe de classe mondiale, qui joue des compétitions que j’ai toujours rêvé de jouer comme la Ligue Des Champions. Je sais que mon choix est le bon et j’en suis très heureux. L’OL est un grand club, un club européen ou j’ai toujours rêvé de jouer. Je suis très content d’être ici. Je suis un joueur très technique avec beaucoup de force dans mon jeu. J’aime aller de l’avant et j’aime aller au but, c’est très important. Évidemment j’ai vraiment hâte de pouvoir tous les rencontrer et m’entrainer avec eux. La première chose qui m’a sauté aux yeux quand je suis arrivé en voiture avec Florian Maurice, c’est le stade. J’étais impressionné par toute la structure et par la taille du club. C’est vraiment très beau. Je suis très content d’être ici. Vous pouvez compter sur moi. Je vais donner le meilleur de moi-même pour ce maillot et pour ce club. Allez L’OL ! », a lancé l'Auriverde sur le site de l'OL.

De son côté, Juninho, qui a validé cette piste après la proposition de l’ancien champion du monde 94 Jorginho, s'est félicité de ce nouveau recrutement sud-américain. « Ce joueur a attiré mon attention. Il a le même profil que Lucas Tousart. C’est un jeune joueur. Il a des capacités physiques énormes et de la vitesse. Il faudra qu’il s’adapte. Il pourra jouer avec la réserve aussi. Il faut faire des paris et prendre des risques. J’espère que tout cela sera positif et qu’il sera une satisfaction sur le terrain », a précisé le directeur sportif des Gones, qui boucle ainsi le recrutement de l'OL en cet hiver 2020.