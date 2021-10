OL : Toko-Ekambi ne fait plus rire, le peuple a voté

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Présent dans tous les bons coups lors de la victoire de l’Olympique Lyonnais contre Brondby jeudi soir en Europa League (3-0), Karl Toko Ekambi est actuellement en pleine forme.

À Lyon, tout le monde s’inquiétait après la blessure de Moussa Dembélé. Il faut dire que l’attaquant français a été l’homme du début de saison chez les Gones, avec quatre buts en six matchs de L1. Mais depuis qu’il est entré à l’infirmerie, et ce pour plusieurs semaines à cause d’une fissure localisée du péroné, le buteur du club rhodanien a trouvé un remplaçant. Vu que depuis le week-end dernier, Karl Toko Ekambi s’est transformé en machine à buts.

Toko Ekambi, l’égal de Lisandro Lopez

Unique buteur contre Lorient en Ligue 1 samedi (1-1), l’international camerounais a plus que récidivé face à Brondby en Coupe d’Europe (3-0). Auteur d’un doublé et d’une passe décisive pour le troisième but d’Houssem Aouar, le joueur de 29 ans a mis tout le monde d’accord. Impliqué sur 100 % des buts de l’OL en Europa League depuis le lancement de la phase de poules il y a deux semaines, Toko Ekambi fait aussi bien que Lisandro Lopez, dernier Lyonnais à avoir inscrit trois buts sur les deux premiers matchs européens d’une saison.

Karl-Toko Ekambi est devenu le 1er joueur à inscrire 3 buts sur les 2 premiers matchs disputés par l'@OL lors d'une saison en Coupe d'Europe depuis Lisandro Lopez en 2009/10 (4 réalisations). @PSSportsFR #OLBIF — Stats Foot (@Statsdufoot) September 30, 2021

« On veut gagner tous les matchs »

En tout cas, cette soirée au Groupama Stadium, l’ancien attaquant d’Angers va s’en souvenir longtemps. « J’ai fait deux bons matchs en Europa League. La compétition est encore longue. On a bien démarré, on est en forme, on joue bien, il va falloir continuer comme ça. On savait qu'ils étaient venus pour défendre à cinq derrière avec un bloc compact, il fallait être patient. On a réussi à trouver la faille. Maintenant, il reste encore quatre matchs. L’objectif est de finir premier du groupe, donc on veut gagner tous les matchs restants. On sait que le derby de dimanche contre Saint-Etienne est important pour les supporters et le club », a lancé Toko Ekambi sur RMC Sport.

Élisez votre Homme du match de ce #OLBIF ⤵️ — Olympique Lyonnais (@OL) September 30, 2021

Un derby pour mettre tout le monde d’accord ?

Grâce à sa belle prestation, Toko Ekambi s’est mis les supporters lyonnais, qui l'ont parfois raillé pour sa maladresse, dans la poche. Puisque sur le compte Twitter de l’OL, plus de 80 % des gens ont voté pour que Toko Ekambi soit élu homme du match. Un statut que Peter Bosz ne contredira pas : « La première période a été difficile pour Karl Toko Ekambi, il n'était pas dedans. La deuxième période a été bien meilleure pour lui, il a marqué et il a donné un bon ballon à Houssem Aouar qui a pu marquer ». Sur sa lancée, le joueur recruté pour 11,5 millions d’euros en 2020 du côté de Villarreal va maintenant tenter de planter à nouveau dans le Chaudron des Verts. Histoire de faire taire les dernières critiques autour de son apport à l’OL.