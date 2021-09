EL : Toko Ekambi sur un nuage, l'OL cartonne Brondby

Dans : OL.

Par Alexis Rose

2e journée de l'Europa League :

Groupama Stadium.

Olympique Lyonnais - Brondby : 3-0.

Buts : Toko Ekambi (64e, 71e), Aouar (86e) pour l'OL.

Grâce notamment à un Karl Toko-Ekambi des grands soirs, l’Olympique Lyonnais a tranquillement dominé Brondby (3-0) pour conforter sa place de leader en Europa League.

Deux semaines après sa belle victoire à Glasgow (2-0), le club rhodanien voulait impérativement s’imposer devant son public pour son premier match européen au Groupama Stadium depuis plus d’un an et demi. Une mission réussie avec brio par la bande de Peter Bosz. Suite à une première période sans but, malgré des occasions de Shaqiri (9e), Aouar (20e) ou Paqueta (27e), c’est Toko Ekambi qui s’occupait de tout au retour des vestiaires.

En effet, après l’heure de jeu, l’international camerounais délivrait son équipe de la tête après une remise de Paqueta (1-0 à la 64e). Quelques minutes plus tard, Toko Ekambi récidivait du droit suite à un bon travail de Cherki (2-0 à la 71e). En fin de match, Aouar alourdissait encore un peu plus l'écart de la tête sur un service de... Toko Ekambi (3-0 à la 86e).

Grâce à ce succès, l’OL garde sa place de leader dans le Groupe A, avec deux points d’avance sur le Sparta Prague, vainqueur des Rangers (1-0) et prochain adversaire de Lyon. Avec ce nouveau succès en C3, les Gones font en tout cas le plein de confiance avant d’affronter l’ASSE dans le derby de la L1 dimanche prochain.