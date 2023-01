OL : Toko-Ekambi mérite d'être viré de Lyon

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL traverse une importante période de crise. Certains joueurs concentrent d'ailleurs la frustration des fans rhodaniens.

Lyon n'y arrive plus ces derniers mois. En Ligue 1, les hommes de Laurent Blanc sont déjà décrochés et ne pointent qu'à la 9ème place. L'OL tentera néanmoins de réagir lors de cette seconde partie de saison. Mais cela passera certainement par un bonne fin de mercato hivernal. Si des arrivées sont espérées dans les prochains jours, elles dépendront aussi des ventes réalisées. Pas mal d'éléments sont annoncés sur le départ, comme Karl Toko-Ekambi, Ryan Cherki, Houssem Aouar, Malo Gusto ou encore Thiago Mendes. Pour la plupart des joueurs cités, la relation est d'ailleurs consommée avec le public de l'OL, lassé de leur irrégularité et de leur comportement. D'ailleurs, Walid Acherchour comprend les supporters lyonnais.

Un état d'esprit défaillant à l'OL, les fans ont raison

Sur l'antenne d'RMC, le consultant a en effet poussé un coup de gueule sur le sujet, prenant l'exemple de Karl Toko-Ekambi. « Toko Ekambi, Mendes, Dembélé, Aouar ils ont un état d'esprit catastrophique depuis plusieurs saisons. Et les supporters n'ont pas le droit d'avoir une exigence ? Arrêtons de réécrire l'histoire : Toko Ekambi à l'OL il n'est pas bon. Il le sera peut-être à Rennes comme Terrier ou Genesio. Mais ne disons pas que les supporters sont durs avec Toko-Ekambi. Pour l'OL et son exigence, ce n'est pas suffisant », a notamment indiqué Walid Acherchour, qui comprend aisément la frustration des fans de l'OL depuis pas mal de mois maintenant. La fin du mercato de l'OL pourrait mener aux départs de certains joueurs jugés indésirables par les amoureux du club rhodanien. A la direction lyonnaise d'ensuite redonner un peu d'allant à un collectif moribond depuis le début de la saison. Beaucoup de travail reste donc à accomplir à l'OL, qui en désespère plus d'un dans le Rhône.