OL : Tiémoué Bakayoko à Lyon, Aulas à l'assaut de Chelsea

Dans : OL.

Tiémoué Bakayoko est revenu à Chelsea, mais le milieu de terrain ne souhaite pas s'éterniser à Londres. Deux clubs sont déjà à l'affût.

Sous contrat avec Chelsea jusqu’en 2022, Tiémoué Bakayoko a quitté l’AS Monaco fin juin dernier après une saison sous forme de prêt. Pour l’instant, le milieu défensif de 26 ans a repris le chemin de Londres, même si le club anglais a visiblement décidé de trouver une nouvelle destination pour celui que les Blues étaient allés chercher à Monaco en 2017 pour 40ME. Et c’est dans ce cadre que le nom de l’Olympique Lyonnais est sorti. En effet, si l’AC Milan souhaite de nouveau obtenir le prêt de Tiémoué Bakayoko, l’Olympique Lyonnais est entré dans la danse et a passé la vitesse supérieure si l’on en croit la chaîne Téléfoot.

Saber Desfarges a dévoilé quelques détails de la situation de Tiémoué Bakayoko. « L’AC Milan s’active pour Tiémoué Bakayoko. Paolo Maldini pilote le dossier, mais Lyon est entré dans la danse. L’OL a pris attache avec Chelsea et l’entourage du joueur. Bakayoko est pour l’heure à Londres et doit reprendre l’entraînement le 23 août », précise le journaliste. La semaine passée, la Gazzetta dello Sport affirmait que Tiémoué Bakayoko avait déjà négocié les conditions de son contrat avec le Milan AC, même si le club italien avait du mal à trouver une solution avec les dirigeants de Chelsea qui privilégient un transfert pur et dur du joueur français.