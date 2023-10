OL ‍: Thierry Henry, l'entraîneur parfait pour Lyon existe

Dans : OL.

A la tête de l’OL depuis quatre matchs, Fabio Grosso court toujours après sa première victoire et logiquement, les premières critiques s’abattent sur l’entraîneur italien.

Match nul contre Lorient et défaites contre Brest, Reims et Clermont. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les débuts de Fabio Grosso sur le banc de l’Olympique Lyonnais sont très compliqués. Plus que jamais lanterne rouge du championnat après la défaite face à Clermont ce dimanche soir, l’OL s’apprête à vivre une semaine compliquée avec en point d’orgue un déplacement au Vélodrome pour défier l’OM dimanche soir. Rayan Cherki sera-t-il titulaire pour ce match ?

Nabil Djellit fustige Grosso pour sa gestion de Cherki

La question se pose alors que l’international espoirs français n’est pas indiscutable loin de là aux yeux de Fabio Grosso. Pour son premier match à la tête des Gones, à Brest le 23 septembre, le champion du monde 2006 avait mis Cherki sur le banc… avant d’en refaire un titulaire. Dimanche contre Clermont, le milieu offensif lyonnais est sorti dès la mi-temps. Sur le plateau de La Chaîne L’Equipe, Nabil Djellit a fustigé la gestion de Cherki par Grosso et a même soumis l’idée Thierry Henry aux dirigeants de l’Olympique Lyonnais. Car après tout, il n’y a que lorsqu’il est en Equipe de France Espoirs que Rayan Cherki arrive à exprimer pleinement son talent.

« Fabio Grosso s’est complètement planté à son arrivée à l’OL. Il est arrivé, on a du lui dire que Cherki n’était peut-être pas le mec le plus sympa dans le vestiaire, qu’il caressait trop le ballon et qu’il jouait pour sa gueule, je ne sais pas. Le premier truc qu’il a fait, c’est de le mettre sur le banc contre Brest. Pour moi, en termes de management, c’est raté. Au lieu de le mettre sur le terrain et de lui dire ‘on m’a dit ça et ça, montre-moi que ce qu’on me dit ce n’est pas vrai’, toute suite il l’a mis sur le banc et il l’a piqué » a analysé Nabil Djellit sur La Chaine L’Equipe avant de conclure.

Thierry Henry, le coach parfait pour l'OL ?

« Mais quand tu fais ça, tu as intérêt à gagner les matchs ce qui n’a pas été le cas. Tout le monde est d’accord pour dire qu’il s’éclate en Equipe de France Espoirs, peut-être qu’il aurait fallu mettre Thierry Henry à la tête de l’OL… peut-être qu’en termes de management c’est meilleur que Grosso. Il n’y rien qui va à Lyon mais le premier qui prend toujours c’est Rayan Cherki » estime le journaliste, absolument pas convaincu par les premiers pas de Fabio Grosso et qui trouve totalement ringarde et dépassée sa gestion de Rayan Cherki. De toute évidence, les choix de l’entraîneur italien pour le choc face à Marseille dimanche soir seront scrutés de très près.