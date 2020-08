OL : Le clan Rafael débarque en Turquie

Dans : OL.

Déjà poussé vers la sortie il y a un an, Rafael avait profité d’une belle fin de saison et des pépins physiques de Léo Dubois pour montrer son attachement à l’OL et obtenir une prolongation de deux ans alors qu’il était en fin de contrat.

Le défenseur brésilien, en dépit du fait qu’il soit très apprécié par les supporters, ne devrait pas aller au bout de ce nouveau contrat. Encore une fois, l’ancien de Manchester United est considéré comme trop juste pour être la doublure de Léo Dubois, à un poste où se trouve également Kenny Tete. A tout juste 30 ans, le latéral droit estime qu’il est encore un peu tôt pour rentrer au pays, notamment sur le plan financier, et envisage une dernière pige en Europe. Il est bien parti pour atterrir en Turquie, puisque Besiktas discute avec lui depuis quelques jours.

Et c’est visiblement sérieux puisque son agent a rejoint Istanbul pour étudier les contours de l’offre selon le média local TRT. Au niveau des clubs, les discussions sont régulières également, puisqu’il n’y a pas si longtemps, l’OL s’était renseigné sur la possibilité de faire Domagoj Vida, le défenseur central international croate, sans parvenir à faire avancer le dossier. Nul doute que Lyon ne sera pas trop gourmand pour Rafael, qui n’est clairement pas un titulaire à un poste où ils sont trois pour une place. Cela aurait le mérite de relancer Kenny Tete également, très peu utilisé mais qui ne dispose pour le moment d’aucune porte de sortie, et pourrait donc grimper d’un rang dans la hiérarchie.