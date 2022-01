OL : Thierry Henry aime Léo Dubois, stupeur à Lyon

Dans : OL.

Par Nicolas Issner

Après la victoire (1-0) de l’OL sur la pelouse de l’ESTAC ce weekend, Thierry Henry s’est dit très satisfait de la performance de Léo Dubois. Le latéral droit est pourtant plus que décrié dans le Rhône.

Ce sont des éloges auxquelles on ne s’attendait absolument pas. Thierry Henry, consultant pour Prime Video, a entièrement validé la prestation de Léo Dubois au Stade de l’Aube ce dimanche. « Forcément, quand vous jouez dans ce genre de systèmes, il faut aller chercher les pistons et on sait très bien que Leo Dubois a plus que souvent, voire toujours les jambes pour aller vers l’avant. Et même pour revenir. En l’occurrence, dans ce match, il s’est montré et aurait pu marquer deux fois. Mais à la fin, il était là aussi pour défendre et ça, c’est important » s’est réjouit Thierry Henry. Titulaire pour la deuxième fois d’affilée comme piston droit, le capitaine de l'Olympique Lyonnais aurait pu s’inscrire sur la fiche des buteurs après une belle percée et une frappe sur le poteau. Il a aussi sauvé les siens en fin de match (92e minute) en repoussant une balle sur sa ligne après un corner troyen dangereux.

Léo Dubois, une confiance regagnée auprès de Peter Bosz ?

Homme fort de la première victoire lyonnaise en Ligue 1 depuis le 28 novembre à Montpellier, Léo Dubois est-il enfin de retour ? En méforme depuis plusieurs mois, le latéral lyonnais a enfin livré une prestation digne de ce nom. Nommé comme capitaine par son entraîneur Peter Bosz en début de saison, l’ancien nantais a subi la concurrence de Malo Gusto à son poste. Léo Dubois a même perdu sa place de titulaire pendant un moment. Également touché physiquement ces dernières semaines, il a prouvé à son entraîneur qu’il pouvait compter sur lui. Une confiance retrouvée après deux titularisations à la suite, chose qui n'était plus arrivée depuis octobre ?