OL : La Coupe de la Ligue, c'est la coupe des remplaçants pour l'OL !

Dans : OL, Coupe de la Ligue, Coupe.

Vainqueur de Monaco dimanche au Groupama Stadium, l’Olympique Lyonnais souhaitera entretenir sa belle dynamique ce mercredi en Coupe de la Ligue sur la pelouse d’Amiens. Mais pour cette rencontre, Bruno Genesio procédera à une large revue d’effectif. C’est même l’enjeu principal de ce match pour le coach rhodanien, qui devrait laisser sa chance à plusieurs éléments peu utilisés depuis le début de la saison, selon Le Progrès.

« Si l’OL veut jouer plus sérieusement cette compétition cette année, l’équipe type ne sera pas de sortie pour autant. Mathieu Gorgelin retrouvera comme chaque année sa place dans les buts. Des joueurs en mal de temps de jeu comme Léo Dubois, Martin Terrier, Moussa Dembélé et Cheikh Diop vont pouvoir s’exprimer. Alors que des jeunes comme Oumar Solet (18 ans, voir ci-dessous), Ousseynou Ndiaye (20 ans) et Maxence Caqueret (18 ans) pourraient aussi avoir leur chance. Bruno Genesio aura forcément en tête le déplacement à Montpellier » explique notamment le quotidien lyonnais. A en croire L’Equipe, Gorgelin, Solet, Dubois ou encore Terrier et Moussa Dembélé, qui n’ont pas beaucoup joué ces dernières semaines, vont ainsi débuter la rencontre au Stade de la Licorne. Bien décidé à jouer à fond la Coupe de la Ligue, Amiens alignera en revanche une équipe quasiment type selon le quotidien national. Deux tactiques bien différentes avant cette rencontre qui se déroulera à 18h45 au Stade de la Licorne…

La compo probable de l'OL selon L'Equipe : Gorgelin - Solet, Denayer, Marçal - Dubois, Tousart, Ndombele, F.Mendy - Terrier, Traoré, M.Dembélé.