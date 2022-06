OL : Thiago Mendes, sa femme brasse de l'air en pleine canicule

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL rêve de se séparer de Thiago Mendes, et ce dernier est annoncé proche du Brésil. Malgré les agitations de son épouse, les offres sont ridicules pour Lyon.

La filière brésilienne de l’Olympique Lyonnais risque de se tarir cet été. Tetê va être difficile à conserver, Lucas Paqueta est suivi par plusieurs gros clubs après le départ de Bruno Guimaraes l’hiver dernier, et Thiago Mendes est clairement poussé vers la sortie. Le milieu de terrain ne fait pas partie des plans de Peter Bosz, même s’il a encore rendu des services cette saison. Le joueur se voit encore continuer sa carrière en Europe, mais ce n’est pas le cas de tout le monde dans son entourage. Actuellement en vacances au Brésil, Thiago Mondes voit son nom être associé à Flamengo et Botafogo. Même s’il a encore un an de contrat à l’OL, l’ancien lillois espère une offre concrète pour changer d’air. Sa femme, toujours très active et assez excitée sur les réseaux sociaux, a mis en scène une arrivée prolongée au Brésil. « De grandes choses sont à venir », a-t-elle d’abord fait savoir dans son avion pour le retour au pays.

Un transfert à prix ridicule ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kelly Mendes (@kellymendes_)

Ce sont ensuite des photos prises et postées sur Instagram qui amusent visiblement beaucoup l’épouse du joueur, qui s’est mise à suivre le compte de Flamengo, avant de promettre aux fans qui l’interrogent sur un avenir au sein du club de Rio de Janeiro que les choses allaient très rapidement se décanter. Des paroles à prendre avec beaucoup de précautions, alors que l’OL a refusé plusieurs propositions de transfert de la part de Flamengo selon Goal. Il faut dire que le club brésilien, qui espère plutôt le faire venir dans un an quand il sera libre, n’offre pas grand chose à Jean-Michel Aulas pour récupérer un joueur pour qui l’OL avait déboursé 25 millions d’euros en 2019. L’OL attend donc une meilleure offre, avec le risque de devoir conserver une saison de plus le joueur de désormais 30 ans. En tout cas, Kelly Mendes a beau agiter l’avenir brésilien de son mari, un tel transfert est très loin d’être bouclé à l’heure actuelle.