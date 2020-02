OL : Thiago Mendes est-il protégé à Lyon ? Les soupçons...

Dans : OL.

Très décevant depuis sa signature à Lyon en provenance de Lille cet été contre 25 ME, Thiago Mendes essuie de nombreuses critiques depuis quelques jours.

Et pour cause, il semblerait que le Brésilien soit très loin d’avoir une attitude irréprochable en dehors des terrains. Ce dimanche, le journaliste Romain Molina dévoilait notamment les nombreuses sorties nocturnes de Thiago Mendes, dont la loge au Groupama Stadium de Lyon serait par ailleurs dans un état déplorable. Sur le plateau du média Olympique et Lyonnais, l’ancien footballeur professionnel Nicolas Puydebois a fustigé l’hygiène de vie déplorable de Thiago Mendes, lequel devrait rapidement être écarté par Juninho ou par Rudi Garcia afin que justice soit faite selon lui.

« On doit avoir un rendement quand on est recruté aussi cher et que l’on a un salaire aussi important. J’ai tendance à dire qu’il n’y a qu’une vérité qui compte, c’est celle du terrain. Sidney Govou par exemple, malgré tous les défauts extra-sportifs que l’on pouvait lui trouver, il mouillait le maillot de l’OL dès qu’il l’avait sur les épaules. On ne pouvait pas lui reprocher ses activités nocturnes. Aujourd’hui, Thiago Mendes est très loin du niveau qui était le sien l’année dernière à Lille. S’il est venu à Lyon en pré-retraite pour s’amuser et prendre de l’argent, ce n’est pas possible, on lui demande plus que ça. S’il était performant sur le terrain, on n’en parlait même pas. Mais là, ça commence à devenir une farce sportivement. Si le club le sait, si le directeur sportif le sait et si l’entraîneur le sait, je m’interroge sur les choix » a pesté Nicolas Puydebois, furax devant une attitude aussi peu professionnelle de la part de Thiago Mendes, et qui invite clairement Juninho, Rudi Garcia et Jean-Michel Aulas à prendre des décisions fortes afin de marquer l'autorité de l'Olympique Lyonnais.