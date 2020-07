OL : Thiago Mendes courtisé, Lyon ne perdra pas un centime

Dans : OL.

Il y a presque un an jour pour jour, l’OL pensait frapper un énorme coup sur le marché des transferts en s’attachant les services de Thiago Mendes.

Désireux de disposer d’un milieu défensif technique, Juninho a littéralement craqué pour celui qui portait à l’époque les couleurs de Lille en déboursant 25 ME pour le recruter. Malheureusement pour l’Olympique Lyonnais, le natif de Sao Luis au Brésil n’a jamais retrouvé son niveau lillois dans la capitale des Gaules. Malgré ce flop, le milieu défensif d’1m77 conserve une excellente cote sur le marché des transferts puisque selon les informations obtenues par Globo Esporte, Wolfsburg aimerait beaucoup le recruter lors de ce mercato estival.

Lyon veut rentrer dans ses frais

A la recherche d’un milieu défensif, le club allemand a véritablement craqué pour Thiago Mendes, à tel point qu’une offre pourrait être transmise dans les prochains jours à l’Olympique Lyonnais. Mais du côté de Juninho et de Jean-Michel Aulas, on n’entend pas se séparer aussi facilement de l’ancien Lillois, malgré sa première saison difficile du côté du Groupama Stadium. La preuve, le média brésilien explique que pour valider le départ de Thiago Mendes, la direction lyonnaise attend une offre… de 25 ME, soit la somme déboursée il y a un an pour l’arracher à Lille. Septième de Bundesliga à l’issue de la saison 2019-2020, Wolfsburg aura-t-il les moyens de signer un tel chèque à l’Olympique Lyonnais ? On le saura très vite. Ce qui est certain, c’est que les Gones devront impérativement se renforcer au milieu en cas de départ du Brésilien, la formation de Rudi Garcia ayant déjà perdu Lucas Tousart, qui a officiellement rejoint le Hertha Berlin le 30 juin dernier.