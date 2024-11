OL ‍: Thiago Almada fait du chantage à Lyon

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Recruté par Botafogo en provenance des Etats-Unis avec un transfert à l’OL prévu en janvier prochain, Thiago Almada est de moins en moins certain de son choix et s’interroge quant à son avenir.

L’Olympique Lyonnais verra-t-il un jour le talentueux milieu de terrain argentin Thiago Almada ? Officiellement, c’est prévu puisque l’ancien joueur d’Atlanta doit rejoindre la capitale des Gaules en janvier prochain, après six mois à Botafogo. Mais dans les faits, la venue du champion du monde 2022 semble plus indécise. Une tendance confirmée par le média Canaldo Medeiros, qui croit savoir que Thiago Almada a l’intention d’imposer ses conditions dans les semaines à venir pour rester maître de son destin. Concrètement, l’actuel meneur de jeu de Botafogo, qui se sent comme un poisson dans l’eau au Brésil, aimerait rester dans le club détenu par John Textor en cas de victoire en Copa Libertadores.

Thiago Almada hésite à venir à l'OL

« Thiago Almada étudie la possibilité de rester 6 mois supplémentaires à Botafogo. Il voudrait même rester définitivement si Botafogo emporte la Copa Libertadores et participe à la Coupe du Monde des clubs. Cela pourrait changer son avenir et il resterait au club » a détaillé le média brésilien. Une situation qui risque de provoquer certaines frustrations à l’OL, aussi bien dans le camp des supporters que dans celui des dirigeants. Inutile de faire un dessin, c’est bien évidemment John Textor qui gère ce dossier en direct, le patron de l’Olympique Lyonnais étant directement impliqué puisque Thiago Almada joue actuellement à Botafogo, un autre club lui appartenant.

Le clan Thiago Almada menace l'OL https://t.co/LzYekNe5X1 — Foot01.com (@Foot01_com) October 26, 2024

Reste maintenant à voir si John Textor prendra le risque de se fâcher pour envoyer l’Argentin à Lyon ou s’il acceptera sans broncher que le joueur reste dans le club brésilien, où il est très performant. L’homme d’affaires américain n’a aucun intérêt à se froisser avec Thiago Almada, au risque de le voir quitter la galaxie Eagle. Du côté des supporters lyonnais, on commence à perdre patience avec un joueur qui attend visiblement qu’on le supplie pour accepter de rejoindre l’OL. Ce qui fait évidemment tâche, alors que son arrivée est officiellement prévue dans deux mois.