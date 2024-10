Le clan Thiago Almada menace l'OL

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Recruté par Botafogo, mais promis à l'Olympique Lyonnais en janvier prochaine, Thiago Almada pourrait devenir un gros problème pour l'OL.

Le 10 juillet dernier, Atlanta confirmait le transfert de Thiago Almada pour Botafogo, le milieu offensif argentin s'engageant avec le club brésilien pour 19,5 millions d'euros. On le sait, Botafogo appartient à Eagle Football Group, et aussitôt, on a appris que John Textor avait l'intention d'envoyer le champion du monde à l'Olympique Lyonnais dès le mois de janvier 2025. Cependant, ce scénario de rêve pour le club rhodanien semble connaître quelques problèmes. Car au moment où Botafogo est en tête de son championnat, Thiago Almada ne masque pas son enthousiasme, au point même qu'il ne serait plus très chaud pour quitter le club brésilien pour rejoindre l'Europe et plus précisément l'OL en janvier prochain. Dans la presse argentine, des proches du milieu de terrain de 23 ans affirment que ce dernier souhaite rester plus longtemps à Botafogo et n'envisage pas de partir si vite.

Thiago Almada veut rester au Brésil

🚨L'entourage de Thiago Almada ne confirme plus son passage dans le football européen.



L'Argentin commence à avoir l'envie de rester à Botafogo.



Le média argentin DiarioOle estime que la situation a totalement changé et que l'Olympique Lyonnais pourrait devoir attendre encore un peu avant de voir venir Thiago Almada. « Il ne fait aucun doute que Botafogo a déjà réussi à augmenter la valeur de Thiago Almada en quelques mois seulement. Un joueur d'une grande classe, qui a clairement indiqué qu'il viendrait au Brésil pour chercher des titres (...) John Textor a amené le joueur avec la promesse de l'Europe, mais au fur et à mesure que la saison avance, même le joueur ne se sent pas à l'aise de partir. Il préfère rester au club (...) Almada est heureux à Botafogo. Est-ce que partir en Europe serait maintenant son avenir idéal ? Au moins, même ses proches ne le confirment plus », précise le journal argentin. A voir si John Textor demandera réellement son avis au joueur argentin, le propriétaire de l'OL n'étant pas du genre à être contrarié.