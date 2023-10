OL ‍: Textor le dégoute, Aulas revient en force

Dans : OL.

Par Claude Dautel

La défaite de Lyon dimanche à Reims laisse l'OL dans une sale situation au classement de Ligue 1. Si John Textor promet de faire des efforts au mercato d'hiver, certains pensent que c'est déjà trop tard.

La situation de l’Olympique Lyonnais est devenue critique, car désormais un premier petit écart avec le premier non relégable (4 points sur Lorient) existe depuis la défaite de l’équipe de Fabio Grosso au Stade Auguste-Delaune. Dans la foulée de ce désastre sportif, John Textor a envoyé un long message aux supporters, promettant à la fois la mise à l’écart des joueurs qui ne seront pas à la hauteur des attentes, mais aussi un gros recrutement au mercato de janvier 2024 lorsque la DNCG ne menacera plus l’OL. Tout cela n’a pas réellement convaincu le peuple lyonnais, mais Jean-Michel Aulas, qui a visiblement repris le contrôle de son compte X (ex-Twitter), est venu faire entendre sa voix. Pointé du doigt par certains supporters, qui pensent qu’il a vendu un club à bout de souffle à l’homme d’affaires américain, l’ancien patron de l’Olympique Lyonnais a riposté en accusant John Textor de lui avoir menti.

Aulas accuse Textor de mentir

Ce que tu dis est faux jamais je n’ai poussé un joueur à partir,j’ai par contre accepté comme Karim qu’il aille réussir plus haut,et comme tu peux le constater on a toujours prévu d’investir beaucoup pour les remplacer comme entre autre avec Paquetta ou Guimares ! — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) October 1, 2023

Ce n’est pas un secret, Jean-Michel Aulas n’avait pas fait de John Textor son choix numéro 1, mais ce dernier ayant trouvé les 800 millions d’euros pour acheter OL Groupe, il a accepté l’offre d’Eagle Football. Cependant, JMA affirme désormais que Textor lui avait promis d’investir sans attendre dans le sportif, et de ne pas avoir les limites financières qui sont apparues au grand jour. En réponse à une attaque d’un fan lyonnais, celui qui a été l’homme fort de l’Olympique Lyonnais pendant des décennies s’est fâché. « Vous racontez n’importe quoi ! Eagle aurait dû apporter le financement à OLG mais cela n’a pas été fait … il n’y a pas de transfert non réalisé de ce fait relisez la chronologie et arrêtez d’écrire une histoire qui n’a aucun sens ! Il était prévu des ventes que l’acheteur connaissait évidemment mais surtout d’investir pour recruter pour beaucoup plus ce qui n’a pas été fait ! (…) Jamais je n’ai poussé un joueur à partir, j’ai par contre accepté comme Karim qu’il aille réussir plus haut, et comme tu peux le constater on a toujours prévu d’investir beaucoup pour les remplacer comme entre autre avec Paquetta ou Guimares ! », s’est emballé Jean-Michel Aulas, qui estime que son successeur n'est tout simplement pas au niveau de l'OL.