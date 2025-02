OL ‍: Cherki en Espagne, un club ami appelle Lyon ‍!

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Maître à jouer de l'OL, Rayan Cherki est très performant cette saison. Cela renforce l'engouement des clubs européens à son égard au mercato. Cependant, le Betis entend créer la surprise pour relancer la lignée des milieux lyonnais à Séville.

En quelques mois, le regard du monde du football pour Rayan Cherki a radicalement changé. Le jeune prodige de l'Olympique Lyonnais avait été mis en vente par son club l'été dernier. Il ne lui restait alors qu'une année de contrat restante. Les clubs ne s'étaient pas bousculés pour lui. Le PSG et Dortmund avaient tenté une approche pour des montants dérisoires et c'était finalement Fulham qui était le plus entreprenant. Une piste londonienne balayée par un Cherki déçu. Ce mercato estival témoignait de la déception des recruteurs vis-à-vis d'un joueur lyonnais inconstant. Ce défaut a été bien gommé par celui qui est devenu le taulier offensif de l'OL cette saison.

Cherki successeur de Fekir au Betis ?

Avec 6 buts et 12 passes décisives, Rayan Cherki illumine les pelouses de Ligue 1 chaque semaine. De quoi provoquer une vraie guerre au mercato estival 2025. Le Borussia Dortmund sera là après être revenu à la charge en janvier. On évoque aussi l'Atalanta, Liverpool et un PSG toujours à l'affût même si les tensions entre Nasser Al-Khelaifi et John Textor n'aident pas. Selon El Gol digital, un acteur surprise entend piéger ces grandes formations européennes. Il s'agit du Real Betis. Le club sévillan rêve d'attirer Cherki pour compléter un effectif dense avec Isco, Antony (prêté pour le moment par Manchester United) ou encore Giovani Lo Celso.

Le Betis est d'autant plus intéressé par le jeune lyonnais que son dernier transfert équivalent à l'OL avait été une réussite totale. En effet, Nabil Fekir avait quitté Lyon pour les Andalous en 2019 dans le cadre d'un transfert à 20 millions d'euros. Parti l'été dernier, il est vu comme une légende du club et il manque beaucoup aux supporters. Cherki permettrait de remplacer poste pour poste son aîné lyonnais, désormais aux Emirats Arabes Unis. Reste à voir ce que pourra offrir le Betis à l'OL sur le plan financier. John Textor peut déjà oublier une forte indemnité puisque la formation andalouse table sur la fin de contrat de Cherki en 2026 pour donner le moins d'argent possible.