OL : Textor fait le ménage, Cheyrou bientôt viré

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Dans un communiqué officiel publié ce lundi, OL Groupe a confirmé la décision de John Textor d’écarter Jean-Michel Aulas de son poste de président. Bruno Cheyrou va connaître le même sort que l'ex-président historique de Lyon.

Jean-Michel Aulas président de l’Olympique Lyonnais, c’est désormais du passé. Après plus de trente ans aux commandes du club rhodanien, « JMA » s’est mis en retrait d’un commun accord avec le nouveau propriétaire du club John Textor. Dans un communiqué officiel publié ce lundi, OL Groupe a confirmé cette décision. « OL Groupe remercie très sincèrement Monsieur Jean-Michel Aulas pour son engagement et son dévouement sans réserve envers l’Olympique Lyonnais pendant plus de trois décennies, au cours desquelles plus de 50 titres ont été remportés » explique notamment ce communiqué.

La volonté de John Textor est de restructurer le club lyonnais à tous les étages et cela passait à priori par la mise à l’écart de Jean-Michel Aulas. Mais le président historique de l’OL ne devrait pas être le seul à subir les conséquences des choix du nouveau propriétaire américain du club. En effet, selon les informations de Romain Molina, un autre dirigeant important de Lyon va être prié de faire ses valises dans les jours à venir en la personne de Bruno Cheyrou. Très peu apprécié par les supporters dans l’ensemble, l’actuel responsable du recrutement de l’Olympique Lyonnais a de très fortes chances d’être lui aussi viré par John Textor selon le journaliste qui explique que Bruno Cheyrou va « bientôt suivre ».

Bruno Cheyrou lui aussi sur le départ

Une décision qui sera très populaire auprès des supporters lyonnais, lesquels étaient en majorité favorables à un départ de l’ancien directeur sportif des féminines du PSG. Reste maintenant à voir qui seront les futurs dirigeants nommés par John Textor pour entamer le potentiel renouveau de l’Olympique Lyonnais, qui espère toujours accrocher une place en coupe d’Europe d’ici la fin de la saison. L’espoir est permis après la renversante victoire contre Montpellier, dimanche après-midi au Groupama Stadium (5-4). On notera par ailleurs que Laurent Blanc, plutôt soutenu par John Textor depuis sa prise de fonctions, était très proche de Cheyrou. Pour l'heure, il n'y a néanmoins pas de raison que l'avenir de l'ex-entraîneur du PSG soit menacé, malgré le départ à venir de son ami Bruno Cheyrou, d'autant que ses résultats sont globalement satisfaisants depuis le mois e janvier.