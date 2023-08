OL ‍: Textor et Blanc, réunion de crise ce lundi ‍!

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Après seulement deux journées de Ligue 1, l’OL s’est enfoncé dans la crise et la communication de Laurent Blanc n’arrange rien. L’entraîneur lyonnais a d’ailleurs rendez-vous ce lundi avec John Textor pour faire le point.

Sèchement battu par Montpellier samedi soir au Groupama Stadium (4-1), l’Olympique Lyonnais a pris une seconde gifle en une semaine, sept jours après la défaite sur la pelouse de Strasbourg. Dans une période de mercato délicate en raison des restrictions de la DNCG, le club rhodanien traverse une première crise et la communication de Laurent Blanc n’arrange rien. Après la défaite face au MHSC samedi soir, le champion du monde 1998 lançait une nouvelle phrase énigmatique au sujet de son avenir en déclarant qu’il fallait « peut-être changer d’entraîneur » pour que la situation s’arrange enfin.

Dans son édition du jour, L’Equipe indique que ce thème va justement être abordé par Laurent Blanc lors d’un rendez-vous téléphonique ce lundi avec le patron du club John Textor. A priori, cette discussion ne devrait pas aboutir à un départ de Laurent Blanc. D’abord car l’ancien entraîneur du PSG et des Girondins de Bordeaux n’a aucunement l’intention de démissionner. De plus, John Textor n’est pas (encore) dans l’optique de changer d’entraîneur, après seulement deux journées de Ligue 1 et alors qu’il avait validé en personne le choix de Jean-Michel Aulas au moment de nommer Laurent Blanc en cours de saison 2022-2023. Ce rendez-vous téléphonique sera en revanche l’occasion pour le coach de l’Olympique Lyonnais de lister à John Textor les nombreux problèmes du club rhodanien selon lui.

John Textor ne devrait pas virer Laurent Blanc

La gestion du mercato est au cœur de la frustration de Laurent Blanc, qui réclame un milieu défensif depuis plus de six mois… et qui attend toujours alors que le recrutement de Maitland-Niles n’a pas du tout réglé le problème. La manière dont l’OL a défendu son dossier devant la DNCG a également irrité Laurent Blanc, dépité de voir que le club lyonnais est bloqué sur le mercato alors que si la vente de Castello Lukeba avait été actée avant le 30 juin, aucune mesure n’aurait été prise à l’encontre de l’OL. Certaines informations ayant fuité dans la presse comme le fait qu’il pourrait être viré dès le début de saison vont également être abordées par Laurent Blanc lors de son entretien avec John Textor, qui ne devrait donc pas déboucher sur un changement de coach. Au contraire, il doit servir à poser les nouvelles bases d’une relation de confiance entre l’entraîneur de l’OL et le boss du club… si ce n’est pas trop tard.