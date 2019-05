OL : Tête de turc des fans, il fait enfin taire les rageux !

Dans : OL, Ligue 1.

Décidement, Maxwel Cornet est l’homme des grandes affiches à l’Olympique Lyonnais. Buteur contre Manchester City à l’aller et au retour en Ligue des Champions, l’international ivoirien a cette fois brillé sur la pelouse du Stade Vélodrome, dimanche soir, en inscrivant un retentissant doublé. Une belle récompense pour l’international ivoirien, régulièrement pris en grippe par les supporters de l’Olympique Lyonnais. Et qui parvient enfin à mettre tout le monde d’accord… Une belle victoire pour Bruno Genesio, qui a salué la prestation XXL de son joueur après la victoire à Marseille.

« Il n’est pas particulier, c’est un joueur qui a été critiqué, durement critiqué je pense. La plupart du temps injustement. Il reste un jeune joueur. Je pense que si on lui donne beaucoup de confiance, ce n’est pas un joueur particulier, c’est un très bon joueur. Malheureusement, il a été pris en grippe, on ne sait pas trop pourquoi. Il n’a peut-être pas le bon nom, le bon prénom, je ne sais pas. Ce n'est jamais facile pour un joueur qui, chaque fois qu’il touche le ballon, est sifflé par son propre public » s’est félicité Bruno Genesio, ravi de voir Maxwel Cornet à ce niveau en cette fin de saison. Reste maintenant à voir de quoi sera fait l’avenir de l’attaquant de 22 ans, courtisé en Allemagne et en Angleterre depuis un an.