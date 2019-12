OL : Tatiana Guedes en feu, elle humilie Anthony Lopes

Dans : OL.

Au sein des suiveurs de l’Olympique Lyonnais, Tatiana Guedes est bien connue pour ses sorties spectaculaires.

Les compagnes des joueurs de l’effectif ne font en général pas l’objet d’une attention particulière, mais l’épouse de Marcelo est connue pour ses prises de position toujours très tranchées sur les réseaux sociaux. Et après les incidents de mardi soir au Groupama Stadium, Madame Guedes est allée très loin, félicitant tout d’abord Memphis Depay pour son attitude irréprochable en tant que capitaine, et accusant ensuite clairement Anthony Lopes d’être un leader de pacotille. Le tout sans le nommer, même si le doute n'est pas permis. Le gardien portugais, qui est l’un des cadres du club, est connu pour avoir été un ancien du Kop des Bad Gones, ce qui explique pourquoi il n’a pas défendu son coéquipier quand celui-ci a été victime d’insultes et banderoles grossières dans les incidents de lundi soir.

« A propos du leadership : Un joueur qui a par le passé fait partie d’un groupe de supporters ne peut pas devenir le leader d’une équipe. Il ne défendra jamais l’intérêt du groupe… Il protègera lui-même, et le groupe auquel il a appartenu ! Les vrais capitaines doivent avoir du caractère, du respect et de l’amour pour les siens ! Et ne pas être prisonnier de son égo et de sa vanité ! Bravo Memphis, tu es définitivement un vrai un capitaine », a envoyé Tatiana Guedes, qui remet un peu d’huile sur le feu sur l’ambiance à l’intérieur du vestiaire, et le comportement d’Anthony Lopes.