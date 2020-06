OL : Tatarusanu craque et demande à partir

Dans : OL.

Le gardien lyonnais Ciprian Tatarusanu a fait part de sa volonté de quitter l'OL. Son rang de numéro 2 ne lui convient pas.

La guerre des goals n’a pas eu lieu à Lyon, où Anthony Lopes a passé toute la saison comme titulaire. Elle n’a pas eu lieu, mais elle a fait quand même deux victimes. Grégory Coupet en premier lieu, qui a visiblement gardé en mémoire comment les choses se sont passées et ont été présentées en début de saison 2019-2020, et a décidé de claquer la porte malgré la proposition tardive de prolongation de la part de l’OL. Et Ciprian Tatarusanu en second lieu, car le gardien roumain n’a eu qu’un temps de jeu limité, alors qu’il espérait arriver pour être le titulaire du poste après une saison convaincante avec le FC Nantes. L’ancien portier de la Fiorentina a difficilement accepté son sort, et ne semble toujours pas l’avoir digéré.

La preuve selon L’Equipe, le Roumain a fait part à ses dirigeants de sa volonté de trouver un nouveau projet. Cela peut se comprendre, à 34 ans et avec encore beaucoup d’ambition, Tatarusanu n’apprécie pas vraiment de se contenter de quelques matchs dans la saison. Son profil intéresse toujours en Italie, et cela pourrait lui permettre de rebondir dans une équipe de première division de l’autre côté des Alpes. En plus de cela, après une saison quasiment blanche, une seule année de contrat et ses 34 ans, son transfert ne devrait clairement pas ruiner les prétendants. Reste à savoir si l’OL a prévu de travailler sur un second gardien pour la saison prochaine, ce qui n’était pas forcément prévu au départ.