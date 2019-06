OL : Tararusanu signe jusqu'en 2022 à Lyon en doublure de Lopes !

Dans : OL, Mercato, FC Nantes.

C'est le premier renfort officiel de l'Olympique Lyonnais lors de ce mercato estival 2019, le gardien de but roumain Ciprian Tatarusanu, laissé libre par le FC Nantes, s'est engagé ce jeudi après-mid avec le club de Jean-Michel Aulas. A noter que l'OL précise que Tararusanu sera la doublure d'Anthony Lopes, ce qui valide le fait que ce dernier restera bien à Lyon

« L’Olympique Lyonnais est heureux d’informer de l’arrivée du gardien international roumain Ciprian Tatarusanu qui a signé un contrat de 3 ans, soit jusqu’au 30 juin 2022. Formé au club de la Juventus de Bucarest, Ciprian Tatarusanu a évolué 8 saisons en Roumanie avant de jouer 3 ans à la Fiorentina et 2 à Nantes où il arrivait en fin de contrat. A 33 ans, l’international roumain qui compte 61 sélections en équipe de Roumanie et qui a déjà joué plus de 450 matches professionnels dont 62 de Coupe d’Europe apportera toute son expérience à l’Olympique Lyonnais aux côtés d’Anthony Lopes », annonce l'Olympique Lyonnais, qui semble ne pas douter d'une prolongation du gardien de but international portugais.