OL : Sylvinho viré ? Décision sous 24h à Lyon !

Dans : OL, Ligue 1.

La défaite de l'Olympique Lyonnais dans les dernières secondes du derby, dimanche soir à Saint-Etienne, ne restera pas sans réaction de la part de Jean-Michel Aulas. Après avoir répété que c'est Juninho qui devra prendre une décision concernant l'avenir de Sylvinho à l'OL, le président du club rhodanien a cependant fait savoir que rester dans la situation actuelle était impossible. Et Jean-Michel Aulas a indiqué que le conseil d'administration de l'Olympique Lyonnais, qui se réunit mardi, fera des choix. Même s'il ne veut pas aller trop vite en besogne en sacrifiant Sylvinho, le patron de l'OL semble déterminé à ne pas laisser son club s'enliser.

« C’est vrai qu’on ne peut pas ne rien faire. Toutes les hypothèses sont envisageables. Juninho va me proposer des choses et je trancherai. On a un comité de gestion lundi soir et un conseil d’administration mardi (...) Il faut prendre le temps de bien réfléchir aux côtés positifs et négatifs. On a fait un match réussi en Ligue des champions. Il faut aussi tenir compte de l’avis des joueurs et des autres entraîneurs. On va sereinement, comme toujours, prendre les bonnes décisions qui nous ramèneront dans la perspective de ce qu’on a toujours souhaité : être sur le podium et se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions », a rappelé Jean-Michel Aulas, qui est bien conscient que cette défaite contre l'AS Saint-Etienne de Claude Puel est probablement celle de trop pour l'Olympique Lyonnais qui n'a plus gagné le moindre match de Ligue 1 depuis le vendredi 16 août et son carton face à Angers.