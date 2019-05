OL : Sylvinho va flamber à Lyon, il prend déjà les paris

Dans : OL, Ligue 1.

Futur entraîneur de l’Olympique Lyonnais, Sylvinho est finalement assez méconnu en France. Ancien joueur d’Arsenal, il a été adjoint de grands entraîneurs comme Roberto Mancini ou Tite. Mais pour l’heure, difficile de savoir exactement à quoi s’attendre avec le Brésilien. Néanmoins, certains le connaissent bien et leur avis est forcément très intéressant, avant de pouvoir constater le travail de Sylvinho lorsqu’il sera dans l’exercice de ses fonctions. Ancien partenaire de Sylvinho chez les Gunners, Emmanuel Petit a le souvenir d’un garçon déjà mûr tactiquement, doté d’une intelligence au-dessus de la moyenne. Et pour le consultant de RMC, il ne fait aucun doute que le futur coach de l’OL va réussir dans ce métier d’entraîneur.

« J’ai le souvenir d’un garçon adorable, humainement incroyable, avec une intelligence assez développée par rapport à l’ensemble des partenaires avec lesquels j’ai joué. J’ai trouvé que c’était quelqu’un avec une intelligence intuitive, il savait répondre du tac au tac sur le terrain à des problèmes tactiques. Je suis très content de voir arriver Sylvinho, parce que pour moi il fait partie de la génération des très bons entraîneurs en devenir. C’est plutôt une bonne chose. Il fallait une cassure dans la tradition lyonnaise, ça ne va peut-être pas plaire à beaucoup de monde au sein du club, mais bon… Il n’arrive pas en terre inconnue non plus, puisqu’il y a des Brésiliens au club, avec Claudio Caçapa qui entraîne les jeunes, et Juninho » a apprécié Emmanuel Petit, convaincu que Jean-Michel Aulas a fait le bon choix en suivant l’avis de Juninho, et en nommant donc Sylvinho au poste d’entraîneur.