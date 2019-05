OL : Sylvinho retourne à l'école, Lyon prendra zéro risque

Dans : OL, Ligue 1.

Samedi dernier, après la victoire de l'Olympique Lyonnais face à Caen, Jean-Michel Aulas avait confirmé que le duo Sylvinho-Juninho était en passer de débarquer dans la capitale des Gaules, le premier remplaçant Bruno Genesio tandis que le second allait lui devenir directeur sportif de l'OL. Oui mais voilà, les règles sont les règles et pour l'instant Sylvinho n'a pas le diplôme nécessaire pour entraîner une formation de Ligue 1, malgré son expérience. Alors, selon L'Equipe, le futur technicien lyonnais est en train de passer le diplôme indispensable, et il devrait l'avoir dès le mois de juin.

« Il est en effet en ce moment en formation pour ce diplôme via la Fédération italienne. Il doit le passer courant juin, ce qui lui permettra d'exercer en France », précise, dans le quotidien sportif, l'Olympique Lyonnais. De son côté, l'UEFA a indiqué que le simple fait de préparer ce diplôme suffisait pour être apte à occuper un poste d'entraîneur en Europe, mais l'OL ne veut pas jouer avec le feu et tient à ce que Sylvinho soit dans les clous histoire de ne pas prendre des risques avec le syndicat des entraîneurs cher à Raymond Domenech. A priori ce sera chose faite bien avant le début de la saison.