OL : Sylvinho à Lyon, Paris s'inquiète déjà !

Dans : OL, PSG, Ligue 1.

C'est anecdotique, mais pour la première fois depuis bien longtemps, l'Olympique Lyonnais se réveille ce lundi avec trois points d'avance sur le Paris Saint-Germain. Même s'il est évidemment bien trop tôt pour tirer des plans sur la comète, sur ce que l'on a vu des deux premières journées de Ligue 1, l'OL est déjà lancé comme une fusée, là où le PSG est encore en phase de réglage, qui plus est avec le dossier Neymar à régler. Et du côté du club de la capitale, on sent déjà le danger que constitue cette formation lyonnaise désormais dirigée par Sylvinho.

Dimanche, après la défaite parisienne à Rennes, Thiago Silva a fait de l'Olympique Lyonnais le principal concurrent du Paris SG cette saison. « Lyon, c'est une bonne équipe, surtout avec un nouveau coach. Sylvinho était avec nous en sélection. C'est un mec qui a tout le temps envie de gagner. Le début de cette saison pour Lyon, je crois que ça marche très bien. J'espère que le prochain match sera un peu plus difficile pour eux. Je crois que leur système tactique est très fort. On connaît très bien Sylvinho. Je crois que Lyon va faire une très bonne saison. J'espère que nous aussi, on pourra être là pour se battre. Bien sûr qu'il y a le classique avec Marseille mais à mon avis, c'est Lyon qu'il faut battre. Oui c'est une équipe dangereuse. Il n'ont pas fait une grande saison l'an dernier. Ils ont bien joué en Ligue des champions. Je crois qu'ils ont manqué d'un peu d'agressivité et c'est ce que va leur apporter Sylvinho. Et surtout la confiance. Il y a beaucoup de personnalité dans cette équipe. Ils ont bien débuté mais c'est encore le début. On verra à la fin », a prévenu l'emblématique capitaine brésilien du PSG, qui connaît bien le nouvel entraîneur de l'OL.