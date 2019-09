OL : Surprise, Sylvinho prépare un coup tactique au PSG

Dans : OL, PSG, Ligue 1.

En assistant à la démonstration du Paris Saint-Germain contre le Real Madrid (3-0), Grégory Coupet n’a pas caché son inquiétude.

Lucide, l’entraîneur des gardiens de l’Olympique Lyonnais sait que des Parisiens à ce niveau seront difficiles à neutraliser dimanche au Groupama Stadium. Surtout avec l’état de forme actuel des Gones. Autant dire que Sylvinho en est arrivé à la même analyse, ce qui explique en partie son changement de plan assez inattendu. En effet, l’entraîneur brésilien envisage d’abandonner son schéma favori. Alors que Lyon ne lâche pas son 4-3-3 depuis le début de la saison, le technicien a travaillé un système en 3-5-2 vendredi matin à l’entraînement, nous apprend L’Equipe.

Difficile de dire s’il s’agit d’une alternative ou si l’OL réserve une surprise au PSG. En tout cas, on imagine que la puissance offensive du champion de France fait peur au staff lyonnais, qui s’éviterait par la même occasion deux casse-têtes. Le premier concerne la charnière centrale puisque Marcelo resterait titulaire aux côtés de Jason Denayer et Joachim Andersen. Pendant que les attaquants Memphis Depay et Moussa Dembélé seraient tous les deux alignés dans l’axe. Rappelons que de son côté, Paris récupère Neymar, mais pas Kylian Mbappé ni Edinson Cavani.