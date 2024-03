OL ‍: Sonny Anderson viré, John Textor n'en veut plus

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Nommé conseiller sportif par Jean-Michel Aulas, Sonny Anderson ne va pas rester à son poste. La légende brésilienne annonce son départ de l'Olympique Lyonnais en fin de saison.

Avant que le propriétaire américain d'OL Groupe ne décide de se séparer brutalement de Jean-Michel Aulas, c'était il y a un peu plus d'un an, ce dernier avait décidé de s'adjoindre les services d'une légende du club, Sonny Anderson, afin qu'il occupe un poste de conseiller du président. Un rôle dont on avait du mal à cerner les contours, mais qui n'ira pas au-delà de l'actuelle saison 2023-2024. Jean-Michel Aulas ayant été débarqué brutalement de l'Olympique Lyonnais, alors qu'il devait rester trois ans à son poste, John Textor estime ne pas avoir besoin de Sonny Anderson. Dans les colonnes de Nice-Matin, Sonnygoal confirme que le boss d'OL Groupe l'avait prévenu que son contrat ne serait pas reconduit à la fin du championnat. Pas de quoi surprendre celui qui est le consultant de Beinsports, puisqu'il avoue n'avoir plus aucune mission à l'Olympique Lyonnais.

Sonny Anderson n'a plus de travail à l'OL

OL : Rothen balance le vrai rôle de Sonny Anderson https://t.co/3QvH3W0Ld4 — Foot01.com (@Foot01_com) February 23, 2023

Se confiant à notre confrère Laurent Seguin, Sonny Anderson n'est pas incisif à l'encontre de John Textor, mais il regrette que les projets liés à la formation n'intéressent pas plus que cela le propriétaire américain de l'OL. « J'ai un contrat qui va jusqu'au 30 juin. Mais le club a décidé de ne pas continuer avec moi pour l'an prochain. Au départ, l'idée était de faire comme Bernard Lacombe faisait avec Jean­-Michel Aulas. On avait des projets avec l'académie, la formation. Mais ça n'intéresse pas Textor. Et c'est bizarre à dire, mais je n'ai aucune mission, rien. Ça ne me convient pas du tout, car j'aurais voulu apporter autre chose au club. Mais c'est un choix de la direction, et il faut l'accepter. Ce que je vais faire après le 30 juin ? Je sais que je serai toujours à BeiN Sports. Ça fait onze ans que je suis chez eux, je m'y éclate et c'est ma priorité », précise l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, qui précise être tout de même à l'écoute d'une possible offre d'un autre club, même s'il n'en fait pas une obsession.