L'OL a trouvé son bonheur, un buteur arrive !

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L’Olympique Lyonnais a trouvé son attaquant pour compenser le départ déjà validé de Karl Toko-Ekambi et celui à venir de Tetê.

Si Bradley Barcola devrait être retenu alors qu’il s’apprêtait à rejoindre un club suisse en prêt, Laurent Blanc va avoir du renfort en attaque. En effet, L’Equipe annonce que Wilson Isidor devrait arriver prochainement à Lyon. L’attaquant formé à Rennes et passé par Monaco évolue actuellement au Lokomotiv Moscou, et il devait prendre la direction du FC Lorient cet hiver. Mais l’OL a mis le paquet et devrait faire mieux que la proposition du club breton. Il s’agirait d’un prêt payant avec une option d’achat à au moins six millions d’euros.

Isidor en gros manque de rythme

Dernier match officiel de Isidor : 27 novembre 2022. Fin de la vanne. pic.twitter.com/9sYVjVxpBm — Kentinhoo (@Kentinhooo) January 27, 2023

Cette option d’achat serait quasiment automatique, et ferait donc de l’attaquant de 22 ans un futur joueur lyonnais pour des années. Wilson Isidor est attendu en France ce vendredi soir, signe que l’avancée des discussions est suffisante désormais. Il restera désormais à connaitre l’impact de l’attaquant sur la formation de l’OL sachant que le joueur né et formé à Rennes a forcément été un peu perdu de vue avec son passage en Russie depuis désormais un an. Il avait signé de Monaco au Lokomotiv pour la somme de 3,5 millions d’euros en janvier 2022. Depuis le début de la trêve en Russie, Isidor n'a pas disputé le moindre match officiel, et risque donc d'arriver à l'OL en court de forme, ce qui a le don d'inquiéter encore une fois les suiveurs du club rhodanien.