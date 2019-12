OL : Son agent confirme, Marcelo attend le top départ d’Aulas

Dans : OL.

De nouveau ciblé par des supporters mardi, Marcelo souhaite quitter l’Olympique Lyonnais. Des envies d’ailleurs confirmées par son agent.

La situation devient insupportable pour Marcelo. Malgré l’euphorie de la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, après le match nul arraché contre Leipzig (2-2) mardi, les Bad Gones ont encore invité le défenseur central à partir. Provoquant des incidents avec plusieurs joueurs dont Memphis Depay. C’en est trop pour le Brésilien, qui craint pour la sécurité de sa famille, et dont l’agent Leonardo Scheinkman demande à Jean-Michel Aulas d’agir.

« Marcelo estime que c'est au club et au président de régler le problème, pas à lui, a annoncé le représentant du Lyonnais, dans des propos relayés par L’Equipe. Il a été menacé. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Il a été pris en grippe par certains membres des Bad Gones qui font campagne contre lui. Ils ont dépassé les limites. Marcelo est tranquille. Ça ne va pas l'affecter plus que ça. C'est un problème interne et on espère que le président va régler la question et prendre des sanctions vis-à-vis de ce supporter. »

Marcelo ouvert au départ

Quant à son envie de partir évoquée ce mercredi, l’agent confirme et laisse entendre que la balle est dans le camp de l’Olympique Lyonnais. « S'il devait quitter Lyon à cause de ça, il ira voir ailleurs, ce n'est pas un problème, a assuré l’intermédiaire. Lors des deux derniers mercatos, il a eu plusieurs clubs intéressés mais Lyon n'a pas voulu donner suite. Ça sera peut-être différent cet hiver... » Dans ces conditions, si une proposition convenable arrive sur le bureau de Jean-Michel Aulas, on voit mal le club rhodanien la refuser.