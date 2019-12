OL : Marcelo « dégage », il demande à quitter Lyon d'urgence !

Dans : OL.

Au lendemain des vifs incidents intervenus à la fin du match Lyon-Leipzig, Marcelo souhaite désormais quitter l'OL sans attendre. En guerre ouverte avec certains supporters de l'Olympique Lyonnais, le défenseur brésilien jette l'éponge.

Depuis le match de Ligue des champions entre Benfica et l’Olympique Lyonnais, marqué par un vif face-à-face entre Marcelo et des supporters à l’aéroport, la situation a clairement dégénéré entre le défenseur brésilien de l’OL et certains fans rhodaniens. Avant d'arriver mardi soir à un point de non-retour. Mais cette fois, l’histoire n’en restera pas là. Car si Jean-Michel Aulas a indiqué qu’il voulait sanctionner les supporters fautifs qui avaient apporté une banderole contre Marcelo, le président de Lyon a également fait savoir qu’il regrettait les gestes du joueur à l’encontre de ces supporters.

Et ce mercredi, RMC annonce que Marcelo veut désormais partir au plus vite de Lyon, le climat était devenu très malsain autour du défenseur et de sa famille. Le joueur aurait même prévenu ses coéquipiers qu’il demandait un transfert en janvier, même si son contrat avec l’OL s’achève en juin 2021. De même, Marcelo aurait reconnu qu'il était très inquiet pour son épouse et ses enfants, la voiture de la compagne du joueur lyonnais ayant été vandalisée récemment sans que l'on sache s'il s'agissait d'un acte délibéré ou juste du hasard. Mais c'est évident, la situation est désormais intenable pour l'Olympique Lyonnais avec le joueur arrivé du Besiktas en 2017 pour 7ME.