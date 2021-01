OL : Slimani, c'est la folie algérienne à Lyon !

Dans : OL.

La signature d'Islam Slimani provoque un énorme engouement au sein de la communauté algérienne de Lyon et de sa région. Jean-Michel Aulas adore cela et l'attaquant aussi.

L’Olympique Lyonnais l’avait constaté lors de la signature de Djamel Benlamri l’été dernier, les supporters algériens, nombreux dans notre pays, sont enthousiastes de voir débarquer en Ligue 1 des Fennecs. Et si le défenseur central avait déjà déclenché l’euphorie du côté du Groupama Stadium, ce n’était rien par rapport à ce qu’il se passe depuis qu’Islam Slimani est arrivé dans la capitale des Gaules où il a signé mercredi un contrat de 18 mois. Dès sa visite médicale, l’attaquant international algérien a été accueilli par des supporters des Verts (ceux d’Algérie pas des fans de l’ASSE). Et cela a été le cas toute la journée avant l’officialisation de sa signature en présence de Jean-Michel Aulas et Juninho, tandis que les réseaux sociaux s’enflammaient de manière totalement incroyable.

Interrogé sur ce formidable engouement, le nouvel attaquant de l’Olympique Lyonnais s’est dit évidemment très heureux. « C’est toujours bien d’arriver dans un club où la communauté algérienne, arabe, est importante », a reconnu Islam Slimani. De son côté, Jean-Michel Aulas adore lui aussi l’euphorie qui a accompagné cette signature de l’attaquant international algérien à l’OL. « C’est avec plaisir que nous accueillons un joueur algérien, notre club et notre région comptent de nombreux supporters et cela fait partie de nos valeurs », a expliqué le patron de l’Olympique Lyonnais, qui doit cependant regrette que toute cette passion ne puisse pas s’exprimer dans les tribunes du Groupama Stadium où à la place des « Et 1, et 2, et 3-0 » on pourrait entendre dans les mois qui viennent « One two three viva l’Algérie ».