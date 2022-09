OL : Sidney Govou s'associe à Saint-Etienne et l'assume

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

La SaintéLyon est une course à pied nocturne renommée. Elle se court en équipes de 2 à 4 et relie les deux cités rivales. Sidney Govou, légende de l'OL, va la disputer mais ses partenaires vont faire grincer des dents au Groupama Stadium.

Que ce soit au niveau du football, de la culture ou socialement, les villes de Lyon et de Saint-Etienne s'opposent à tous les coups. Toutefois, un moment dans l'année réussit à unir les chefs-lieux du Rhône et de la Loire, la SaintéLyon. Cette course à pied, vieille de 64 ans, relie les deux villes comme son nom l'indique. Elle a lieu chaque mois de décembre et a deux particularités : elle se court de nuit et par équipes. De deux à quatre personnes s'associent pour accomplir le parcours de 78 kilomètres proposé aux participants.

Govou avec Perrin pour la bonne cause et le clin d'œil

Sidney Govou sera de la partie le 4 décembre prochain pour l'édition 2022. L'ancien joueur de l'OL va voir s'il a conservé son endurance et ses capacités physiques de son époque professionnelle. Avant même la course, Govou a déjà surpris son monde en annonçant le nom de ses partenaires. Le premier d'entre eux n'est autre que Loic Perrin, ancien capitaine de l'ASSE et actuel coordinateur sportif du club stéphanois. Les deux autres membres de l'équipe ne sont pas forcément appréciés à Lyon également puisqu'ils sont partis jouer pour le rival après l'OL : ce sont Jérémy Clément et François Clerc.

🏃‍♂️🏃‍♂️ En décembre prochain pour la SaintéLyon 2022, les ex-joueurs de l'#OL et de l'#ASSE vont faire équipe dans le célèbre Running Raid nocturne. https://t.co/xmvESFdFlB — Le Progrès (@Le_Progres) September 14, 2022

Au grand dam des supporters lyonnais, cette équipe est un vrai trait d'union entre l'OL et l'ASSE. Et, c'est pleinement assumé par les intéressés comme l'indique la page officielle de la SaintéLyon 2022. « C’est pour tordre le cou à cette pseudo-rivalité et célébrer l’amour du sport que quatre ex-joueurs professionnels de l’ASSE et de l’OL ont décidé cette année de courir les 78 km de la SaintéLyon en relais 4 », est-il posté. Mais la colère devrait vite s'estomper espérons-le au vu de la cause défendue par les quatre anciens joueurs. Ils défendront les couleurs de l'association Huntington et son réseau A.Ma.N.D engagés dans le combat contre les maladies neurodégénératives. Une cause qui tient aussi à cœur un ancien de la maison lyonnaise, Joël Bats.