OL : Si Everton cherche la baston, Lopes a tout prévu

Ce jeudi (19h), l’Olympique Lyonnais va retrouver Everton au Groupama Stadium, pour le compte de la 4e journée de l’Europa League.

Forcément, les souvenirs du match aller refont surface. Rappelons que cette rencontre avait été marquée par une bagarre générale entre les deux équipes. Un incident auquel des supporters anglais ont participé, à commencer par un père qui s’en est pris à Anthony Lopes avec son enfant dans les bras. Deux semaines plus tard, le gardien de l’OL ne parvient pas à oublier cette incroyable scène.

« Ce sont des faits de jeu qui arrivent quelquefois. Je n'ai pas eu peur mais j'étais extrêmement déçu et choqué, a confié l’international portugais à l’AFP. (...) Le plus dur est de ne pas répondre et de rester concentré. Le supporter avec l'enfant dans ses bras, c'était surréaliste ! » Du coup, Lopes espère que le match à venir se passera mieux et que les Toffees se concentreront sur le jeu.

« Il ne faudra pas répondre »

« Je ne pense pas qu'ils s'appuieront là-dessus car ils ont besoin des trois points et nous, nous avons besoin de gagner pour nous qualifier pour les 16es de finale le plus tôt possible, a rappelé le portier des Gones, deuxièmes du groupe E. Ce sera à nous d'être concentrés et s'il y a provocation, il ne faudra pas répondre. On est totalement passés à autre chose. » Les joueurs d'Everton sont prévenus, l’OL sera là pour la victoire et rien d’autre.