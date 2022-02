OL : Shaqiri pistonné, un coup inespéré pour Lyon

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Quelques mois après son arrivée l’été dernier, Xherdan Shaqiri va déjà quitter l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien discute officiellement avec le Chicago Fire et devrait finaliser le transfert avec une plus-value à la clé. Une opération inespérée compte tenu des performances du milieu offensif, qui retrouvera une ancienne connaissance aux Etats-Unis.

Face à l’Olympique de Marseille (2-1) mardi, Xherdan Shaqiri a sans doute réalisé son meilleur match depuis son arrivée l’été dernier. Tout n’a pas été parfait, mais face à un concurrent direct, le milieu offensif de l’Olympique Lyonnais a terminé la rencontre avec un but et une passe décisive pour Moussa Dembélé. C’est pourtant le moment choisi par le Suisse pour faire ses valises. Comme annoncé par le club rhodanien vendredi, des discussions sont en cours pour son transfert.

La direction de l’Olympique Lyonnais et Peter Bosz informent avoir accédé à la demande de Xherdan Shaqiri de pouvoir entamer des discussions avec un club de la MLS dans le cadre d’un futur transfert.https://t.co/X1F1sGawDK — Olympique Lyonnais (@OL) February 4, 2022

« La direction de l’Olympique Lyonnais et Peter Bosz informent avoir accédé à la demande de Xherdan Shaqiri de pouvoir entamer des discussions avec un club de la MLS dans le cadre d’un futur transfert, peut-on lire dans un communiqué. De ce fait, le milieu de terrain international suisse n’a pas participé à la séance d’entraînement du jour et ne fera pas partie du groupe qui se rendra à Monaco demain soir (ce samedi) dans le cadre de la 23ème journée de Ligue 1. » Selon le quotidien Blick, cette franchise de Major League Soccer n’est autre que le Chicago Fire, d’accord pour miser 7 M€.

Une plus-value inespérée pour Lyon, qui avait recruté l’ancien joueur de Liverpool pour 6 M€, et qui se libère de son salaire mensuel à 350 000 euros. L’Olympique Lyonnais pourra donc remercier la franchise américaine et ses dirigeants. Tout d’abord, le propriétaire Joe Mansueto est aussi à la tête du FC Lugano en Suisse. Mais surtout, le directeur sportif Georg Heitz occupait le même poste au FC Bâle à l’époque où Xherdan Shaqiri débutait sa carrière professionnelle. L’intérêt et l’offre surprenantes du Chicago Fire ne sont donc pas dus au hasard.