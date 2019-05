OL : Seulement 2 départs au mercato... c'est impossible !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Ces dernières semaines, Jean-Michel Aulas a répété qu’il tablait sur deux à trois départs grand maximum à l’Olympique Lyonnais au mercato. En effet, Ferland Mendy et Tanguy Ndombele sont très courtisés, tandis que Nabil Fekir dispose toujours du bon de sortie qui lui avait été accordé l’été dernier. Néanmoins, L’Equipe a bien du mal à croire que ce chiffre n’augmentera pas. En effet, d’autres joueurs ont une cote importante sur le marché des transferts. Et il sera difficile pour le duo Juninho-Aulas de tout refuser…

« Un ou deux joueurs seulement sur le départ ? Ce n’est pas forcément très réaliste. A droite par exemple, il serait logique de choisir entre Maxwel Cornet et Bertrand Traoré. A droite, mais derrière, l’OL n’a pas besoin de trois défenseurs et pourrait transférer Kenny Tete, à moins qu’il ne soit officiellement défenseur central. Dans l’axe, le départ de Jérémy Morel, en fin de contrat, est acquis. Et il serait étonnant que Juninho et Sylvinho s’accrochent à Marcelo, qui a montré des limites et qui pourrait libérer une place d’extracommunautaire » expliquent dans les colonnes du quotidien national Vincent Duluc et Bilel Ghazi, pour qui le mercato de l’OL sera donc bien plus animé que ce que Jean-Michel Aulas veut laisser penser.