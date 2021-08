OL : Sardar Azmoun, le rêve de Peter Bosz s'envole !

Dans : OL.

Peter Bosz suivait Sardar Azmoun avant même d'arriver à l'Olympique Lyonnais, mais l'attaquant iranien ne devrait pas rejoindre le coach néerlandais en Ligue 1. Le nom du joueur du Zénith Saint-Pétersbourg est évoqué à la Roma.

Même si l’Olympique Lyonnais fait le forcing afin de recruter Shaqiri, Jean-Michel Aulas n’aurait pas renoncé à l’idée de fait signer Sardar Azmoun, l’attaquant international iranien qui évolue dans le championnat de Russie. Il est vrai que le président de l’OL sait que Peter Bosz est fan du buteur du Zénith Saint-Pétersbourg, au point d’avoir voulu le faire signer au Bayer Leverkusen, c’était avant que le coach néerlandais soit licencié par le club allemand en mars dernier après une série de mauvais résultats. Cependant, ce désir de Bosz de faire venir Sardar Azmoun à Lyon se heurte à l’intérêt de son club russe de le vendre au plus offrant. Et Lyon n’a pas du tout l’intention de se livrer à ce petit jeu lors de ce mercato, d’autant que la formation russe réclame 20 millions d’euros pour son buteur.

Leverkusen jette l'éponge, l'AS Rome fait face à Lyon pour Azmoun

Selon la version russe d’Eurosport, dans le dossier Sardar Azmoun, l’Olympique Lyonnais n’est pas du tout en avance, puisque si le Bayer Leverkusen a bien abandonné le buteur iranien en raison de son prix jugé excessif, l’AS Rome et José Mourinho sont entrés dans la danse. Le club italien aurait fait de Sardar Azmoun le plan B parfait en cas d’échec des négociations avec Chelsea concernant Tammy Abraham. Les dirigeants de la Roma auraient même déjà un rendez-vous avec Fali Ramadani, lequel n’est plus l’agent du buteur iranien, mais aurait un mandat du Zénith pour le transférer lors de ce mercato. Cependant, si Rome a un coup d'avance, l'OL peut encore y croire, puisqu'Abraham semble de plus en plus proche du club de la capitale italienne avec un transfert estimé à 45 millions d'euros.