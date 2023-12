OL ‍: Sampaoli et Genesio c'est non, le vestiaire vote Pierre Sage

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL va mieux depuis deux rencontres et les joueurs rhodaniens espèrent bien garder le rythme. Si des rumeurs de remplacement concernent Pierre Sage, le vestiaire lyonnais souhaite le garder.

Les fans de l'OL peuvent un peu souffler, tout comme les joueurs du club rhodanien. En battant Monaco vendredi soir, les hommes de Pierre Sage ont enchainé un deuxième succès en championnat. De quoi sortir de la zone rouge et donner pas mal d'espoirs pour la suite des opérations. Cependant, la trêve hivernale qui se rapproche à grands pas est celle de tous les dangers pour l'OL. Un marché des transferts devra être préparé. Aussi, la direction devra décider de garder Pierre Sage pour la fin de saison ou alors faire venir un entraineur plus expérimenté au plus haut niveau. En tout cas, concernant les joueurs de l'Olympique Lyonnais, le choix est vite fait.

Pierre Sage, le vestiaire a fait son choix à l'OL

Lors de quelques mots échangés avec Téléfoot après la victoire à Monaco, Maxence Caqueret a en effet donné son avis sur le coach intérimaire de l'OL. Et les joueurs revivent sous ses ordres : « Pierre Sage nous amène de la sérénité, il nous apporte beaucoup tactiquement. Et je pense que ça se voit sur nos matchs : on est beaucoup plus solide, plus structuré ». Sera-ce suffisant pour jouer en la faveur de Pierre Sage ? On le saura bientôt dans le Rhône. Avant la trêve internationale, les Gones auront encore une rencontre à jouer en milieu de semaine prochaine face au FC Nantes au Groupama Stadium. L'occasion d'enchainer encore en Ligue 1 et peut-être définitivement sceller l'avenir de l'entraineur de l'Olympique Lyonnais. Surtout que l'effectif de Lyon devrait avoir une autre tête à la reprise. Il se dit que l'enveloppe mercato sera d'ailleurs proche des 50 millions d'euros.