Le PSG écœuré par l’OL, Chelsea fonce sur Bradley Barcola

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Le PSG pousse toujours pour recruter Bradley Barcola en plus de Randal Kolo Muani dans la dernière ligne droite du mercato. Mais les négociations avec l’OL sont difficiles et Chelsea pourrait en profiter pour rafler la mise.

Cela fait plusieurs semaines que le Paris Saint-Germain négocie avec l’Olympique Lyonnais pour le transfert de Bradley Barcola et pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé entre les deux clubs. Il y a quelques jours, le PSG avait transmis une offre avoisinant les 35 millions d’euros bonus compris pour le n°26 de l’OL, une proposition rejetée par John Textor. A en croire les informations de Sports Zone, le champion de France en titre doit se résoudre à payer « le prix fort » s’il veut obtenir la signature de l’international espoirs français d’ici vendredi.

Nommés dans la catégorie meilleur espoir aux #TropheesUNFP, nos Gones Rayan Cherki et Bradley Barcola sont là ! ❤️💙 pic.twitter.com/7wwAq6a39N — Olympique Lyonnais (@OL) May 28, 2023

Et pour cause, l’Olympique Lyonnais reste très exigeant et ne cédera pas un centime au Paris Saint-Germain dans ce dossier. Et la situation semble se compliquer puisque depuis hier, un prêt avec option d’achat est discuté entre les deux clubs, un deal qui ne convient pas vraiment à Lyon qui préfèrerait un transfert sec en cas de départ de son attaquant. Preuve que Bradley Barcola s’éloigne de la capitale, « des alternatives sont étudiées » par le Paris Saint-Germain en cas d’échec dans les négociations avec l’OL pour le joueur. Une situation dont pourrait profiter… Chelsea.

Barcola finalement vers Chelsea ?

Et pour cause, d’après Fabrizio Romano, les Blues sont toujours à l’affût et espèrent rafler la mise dans le dossier Bradley Barcola. Le club londonien n’est pas l’option n°1 du joueur, qui dispose d’un accord avec le Paris Saint-Germain depuis plus d’un mois alors qu’il s’est entretenu directement avec Luis Enrique. Mais dans le cas où le PSG abandonne le dossier et si Chelsea trouve un accord avec Lyon, alors le jeune ailier de l’OL pourrait filer chez les Blues. Un scénario totalement envisageable d’autant que l’actuel 10e de la Premier League ne sera pas réticent à l’idée de payer la somme exigée par John Textor, qui devrait avoisiner les 40 à 50 millions d’euros. Les prochains jours seront de toute façon déterminants pour Bradley Barcola alors que le mercato ferme ses portes vendredi soir.